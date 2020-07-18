(٤٨)مرشحاً في إدلب و(١١٥)مركز إنتخابياً… لقاءات جماهيرية دعماً لقائمة الوحدة الوطنية

ضمن التنافس الشديد بين المرشحين لإنتخابات مجلس الشعب في الدور التشريعي الثالث لعام ٢٠٢٠ ودعماً لقائمة الوحدة بإدلب، نظم فرع إدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي عدة لقاءات جماهيرية مع أهالي المحافظة المقيمين في حماة واللاذقية وحلب، حيث تخللت اللقاءات الجماهيرية التعريف بأعضاء قائمة الوحدة الوطنية بإدلب وإلقاء بعض الأعضاء كلمات خطابية وبرامجهم الإنتخابية

أمين فرع إدلب لحزب البعث الرفيق أسامة قدور فضل أكد خلال حضوره اللقاءات على أهمية هذا الاستحقاق وخاصة في ظل الإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري على امتداد سورية، منوهاً على ضرورة المشاركة الواسعة من قبل الرفاق البعثيين وكافة فئات الشعب، مشيراً أن قائمة الوحدة الوطنية تمثل كافة أطياف المجتمع وتضم كفاءات علمية ومهنية معول عليها في عملية إعادة الإعمار بعد النصر الأكيد على قوى الإرهاب وداعميه بهمة جيشنا البطل وحكمة قائدنا المفدى الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد

كما تناول الرفيق أمين الفرع البيان الإنتخابي لحزب البعث العربي الاشتراكي مستعرضاً النقاط التي جاءت فيه

بدوره الرفيق محافظ إدلب المكلف المهندس محمد فادي سعدون تحدث عن أهمية المشاركة في إنتخابات مجلس الشعب فهي حق لكل مواطن سوري وواجباً عليه المشاركة بإختيار ممثليه تحت قبة مجلس الشعب، متمنياً أن يكون الاستحقاق القادم على أراضي محافظة إدلب الخضراء بهمة بواسل الجيش العربي السوري وحكمة السيد الرئيس بشار الأسد وصمود الشعب الأسطوري، كما أشار لضرورة توسيع دائرة المشاركة الشعبية للتعبير عن الرأي وإختيار الأفضل

“البعث ميديا” واكب هذه اللقاءات الجماهيرية والتقت عدد من أعضاء قائمة الوحدة الوطنية بإدلب الذين أكدوا على الإلتزام الكامل بالبيان الإنتخابي الصادر عن القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، منوهين للعمل على تحسين الواقع المعيشي للأخوة المواطنين ومناقشة همومهم تحت قبة المجلس وإيجاد الحلول المناسبة لها

وللتعمق أكثر بالتحضيرات الإنتخابية ألتقت “البعث” رئيس اللجنة القضائية الفرعية للإنتخابات بإدلب القاضي المستشار نضال حلبية، حيث بين أن عدد المرشحين للإنتخابات في إدلب هو (٤٨) مرشحاً مقسمين (١٧) مرشحاً على الفئة “أ” و (٣١) مرشحاً على الفئة “ب” منهم (١١) مرشحة من كلا الفئتين

وأوضح حلبية أن العدد الإجمالي لمراكز الإقتراع هو (١١٥) مركز حتى الآن، موزاعين على أغلب المحافظات السورية على النحو الآتي: (١٥) في الريف المحرر لإدلب، و(٥) في دمشق، و(١٦) في حماة، و(٣) في حمص، و(٧) في ريف دمشق، و(١١) في اللاذقية، و(٥) في طرطوس، و(١٠) في حلب، مركز في السويداء، و(٩) لقوى الأمن الداخلي وحفظ النظام، و(٣٣) لقوات الجيش العربي السوري

وأشار القاضي المستشار أن اللجنة قامت بجولة ميدانية على بعض المراكز الإنتخابية في الريف المحرر لإدلب ومراكز قوى الأمن الداخلي وحفظ النظام لتفقدها من حيث الجاهزية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فايروس كورونا، مؤكداً على جاهزية كافة المراكز لإجراء العملية الإنتخابية وفقاً لقانون الإنتخابات العامة.

إدلب: يحيى بزي