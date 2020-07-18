/741/ مركزاً انتخابياً في حلب مدينة وريفاً و/10/ مراكز لمحافظة ادلب و/3/للرقة ومركز للقنيطرة

مع توقف الحملات الإنتخابية ودخولها مرحلة الصمت الإنتخابي أتمت محافظة حلب كافة استعداداتها لإنتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث للعام الحالي والتي تبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الأحد عند الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساء .

وبلغ عدد المراكز الإنتخابية الإجمالي / 755 / مركزاً في المدينة والريف ، منها /333 / مركزاً انتخابياً لدائرة مدينة حلب، و/408 /مركزاً لمناطق المحافظة (ريف) ، مبيناً أنه تم تحديد /10/ مراكز انتخابية لمحافظة ” ادلب ” و /3/ مراكز انتخابية لمحافظة “الرقة” ومركز واحد لمحافظة ” القنيطرة ” وذلك وفق قانون الإنتخابات.

وبين محافظ حلب حسين دياب أنه تم إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الإنتخابية بيسر وسهولة وتوفير المناخ الملائم لعملية الاقتراع ، مع الإلتزام بالاجراءات الإحترازية للتصدي لفايروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الأخوة المواطنين ، وذلك بالتنسيق التام مع قيادة شرطة المحافظة واللجنتين القضائيتين الفرعيتين بالمدينة والريف.

حلب – معن الغادري