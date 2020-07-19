أسراب النمل الطائر تغزو بريطانيا

أعلنت بريطانيا أن أسرابا من النمل الطائر تم رصدها فوق السواحل من الفضاء ستغزو أجزاء واسعة من البلاد في غضون الساعات القليلة.

وبحسب شبكة سكاي نيوز فقد تم التقاط صور للسحابة الهائلة من الحشرات بواسطة رادار الطقس التابع لمكتب الأرصاد الجوية فوق كينت وساسكس على الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا.

وأوضح المكتب: أن أسراب النمل الطائر تتحرك في محيط عرضه 50 ميلا وبدأ يشق طريقه فوق المملكة المتحدة ويسير في ما يشبه السحابة الضخمة جدا لدرجة أنه تم رصده من الفضاء لافتا إلى أنه يمكن رؤية أسراب أصغر فوق العاصمة لندن.

ونشر المكتب في صفحته الرسمية على موقع تويتر مقطع فيديو لأسراب النمل إلى جانب تغريدة تقول: “إنها لا تمطر في لندن أو كينت أو ساسكس لكن رادارنا يقول عكس ذلك.. الرادار يلتقط في الواقع أسرابا من النمل في جميع الأنحاء جنوب شرقي البلاد”.

مضيفا: أنه خلال الصيف يمكن للنمل أن يصعد إلى السماء بشكل جماعي في الأيام الدافئة والرطبة والتي تتزامن مع هبوب الرياح في ما يعرف بيوم الطيران.