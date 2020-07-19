أمريكا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بــ”كورونا”

سجلت الولايات المتحدة 60207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة ما يرفع اجمالي الاصابات إلى 3698209 منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

ووفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز أمس والتي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد 19 فقد تم كذلك تسجيل 832 وفاة جديدة جراء الفيروس ليرتفع بذلك معدل الوفيات في البلاد إلى 139960.

وتوقعت نماذج وبائية محدثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد 19 في الولايات المتحدة ليبلغ الإجمالي 151 ألفاً بحلول الأول من آب المقبل و157 ألفاً بحلول الثامن من الشهر نفسه.