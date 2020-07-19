العثور على كدس للعبوات الناسفة شمالي العراق

أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى واستخباراتها، العثور على كدس للعبوات الناسفة في قضاء تلعفر.

وبحسب وزارة الدفاع العراقية، تمكنت قوة من الفوج الأول لواء المشاة 21 الفرقة 20 قيادة عمليات غرب نينوى ومفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج أعلاه، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، من العثور على كدس للعبوات الناسفة في وادي الفاطمية، التابع لناحية المحلبية بقضاء تلعفر غربي نينوى.

وبينت الوزارة أنه تم ضبط 36 عبوة من مخلفات “داعش” الإرهابية، عملت مفارز هندسة الفرقة على تفجيرها تحت السيطرة.