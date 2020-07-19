الكزبري لـ البعث ميديا: يحق للجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم

حوار خاص مع الدكتور " أحمد نبيل الكزبري " مرشح قائمة الوحدة الوطنية عن مدينة دمشق، وضح خلاله مدة ولاية المجلس الشعب الحالي القائم وتاريخ بدء الولاية الثالثة، والوضع القانوني لمشاركة أفراد الجيش العربي السوري، وقوى الأمن الداخلي في الترشيح والانتخاب إلى مجلس الشعب.حاوره الرفيق بلال ديب مدير موقع البعث ميديا

تم النشر بواسطة ‏شبكة البعث ميديا‏ في الأحد، ١٩ يوليو ٢٠٢٠