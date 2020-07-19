انشقاقات جديدة عن حزب العدالة والتنمية

يشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان منذ أكثر من عام انشقاقات في صفوف أعضائه وقياداته كان أحدثها تقديم رئيسة لجان المرأة في فرع الحزب ببلدة كيزيل تابه التابعة لمدينة ماردين أمينة جوكتاش أمس استقالتها ومعها 14 عضوا آخر ليقرروا الانتقال إلى صفوف حزب المستقبل.

وقال رئيس شعبة حزب المستقبل في المدينة أمين إلهان: إن الاستقالات في صفوف حزب العدالة والتنمية ستستمر خلال الأيام المقبلة مضيفا إن المواطنين يريدون أحزابا سياسية جديدة تنقذهم من الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، وفقا لما نقلته صحيفة زمان التركية.

والاستقالات تتوالى من صفوف حزب أردوغان منذ عام تقريبا حيث بدأت بإعلان نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان استقالته من عضويته التأسيسية بالحزب ليقوم بعده بأشهر قليلة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو بتقديم استقالته وتأسيس كل منهما حزبا مستقلا معارضا للنظام.

وهذ الشهر أعلن خمسة من قيادات حزب العدالة والتنمية في بالكسير شمال تركيا استقالتهم بشكل مفاجئ.