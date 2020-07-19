لاختيار 250 عضوا.. بدء انتخابات مجلس الشعب

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات صباح اليوم فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين في جميع المراكز الانتخابية بالمحافظات لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

ويشارك السوريون في هذا الاستحقاق لاختيار 250 عضوا لتمثيلهم تحت قبة مجلس الشعب من 1656 مرشحاً بينهم 200 مرشحة عبر 7277 مركزاً في جميع المحافظات.

ووفقا لقانون الانتخابات العامة رقم “5” لعام 2″014 يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الاكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها”.

ويتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد بموجب الدستور من خلال إصدار المراسيم التشريعية وإقرار الموازنة العامة وإعلان الحرب والسلم وتصديق المعاهدات الخارجية كما يمارس سلطة رقابية على الحكومة من خلال مساءلة الوزراء وحجب الثقة عن أحدهم أو الحكومة برمتها.