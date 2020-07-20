البعث في اليمن: انتخابات مجلس الشعب نصر جديد للشعب السوري

أكدت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن أن إجراء انتخابات مجلس الشعب في سورية للدور التشريعي الثالث نصر جديد للشعب السوري يضاف إلى الانتصارات الميدانية والسياسية ويشكل محطة مهمة في ترسيخ مسيرة البناء والتحديث.

وأوضحت القيادة القطرية للحزب في بيان لها اليوم أن إقبال الشعب السوري على الانتخابات التشريعية في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية التي يعيشها “دليل واضح على عظمته وإصراره على الحياة وبناء حاضره ومستقبله بجدارة والدفاع عن سيادة وطنه وأمنه واستقراره مهما بلغ حجم التضحيات والفداء”.

ولفتت القيادة القطرية في بيانها إلى أن هذه الانتخابات تتزامن مع الانتصارات الميدانية التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهابيين ورعاتهم وفي مواجهة المؤامرات الصهيوأمريكية في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية ناتجة عن إجراءات قسرية متمثلة بحصار اقتصادي ممنهج يتناقض مع القوانين الدولية وانتهاك صارخ للسيادة والشرعية الدولية.