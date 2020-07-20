اليمن.. العدوان السعودي بواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن واستهدفت بالمدفعية والأسلحة الرشاشة عددا من المناطق فيها خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله اليوم إن قوى العدوان ارتكبت 110 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الموقع في السويد عام 2018 مشيرا إلى تحليق سبع طائرات حربية في أجواء حيس والمنظر وكيلو 16 ومدينة الحديدة.

وأضاف المصدر إن قوى العدوان استهدفت بالمدفعية والأسلحة الرشاشة حارة الضبياني وشارع الـ 50 وكلية الهندسة ومدينة الدريهمي في الحديدة.