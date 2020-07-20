موسكو: مناورات الناتو في البحر الأسود تضعف الأمن في المنطقة

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن هذه إحدى المناورات التابعة لسلسلة نشاط الناتو على الجانب الشرقي وتشكل استعراضاً آخر يبرز حلف الناتو نفسه من خلاله كتهديد جديد.. كل هذا النشاط لا يتوافق مع الاحتياجات الحقيقية لضمان الأمن ويزيد الاستقرار الإقليمي سوءاً ويخلق خطوطاً فاصلة جديدة في أوروبا.

وأقر البرلمان الأوكراني في آذار الماضي قانوناً يسمح بدخول وحدات لقوات مسلحة تابعة لدول أخرى إلى أراضي أوكرانيا في عام 2020 وأعلن قائد القوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية أليكسي نيجبابا أن التدريبات الدولية “سي بريز 2020” بدأت اليوم الإثنين في البحر الأسود.