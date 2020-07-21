اعتقال 6 فلسطينيين وهدم منزلين بالضفة الغربية

ذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيت جالا غرب بيت لحم، والشيوخ في الخليل، ومخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت ستة فلسطينيين.

بالمقابل، أفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور، لوكالة وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيرين شرق مدينة بعدد من الجرافات وهدمت منزلين اثنين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية في بلدة دير استيا شمال غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية، واقتلعت 220 شجرة زيتون .