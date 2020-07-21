اللجنة القضائية العليا للانتخابات تعلن نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات اليوم نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث والتي جرت أمس الأول.

وقال رئيس اللجنة القاضي سامر زمريق في مؤتمر صحفي بمبنى وزارة العدل تلا خلاله أسماء الفائزين بالانتخابات إن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات أنهت فرز الأصوات ووافت اللجنة بالنتائج وتبين أن نسبة المشاركة بلغت 33.17 بالمئة.

وانتهت عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الأول عمليات التصويت لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث في جميع المراكز الانتخابية بالمحافظات وبدأت بعدها لجان مراكز الانتخاب عملية فرز الأصوات تحت إشراف اللجان القضائية الفرعية بالمحافظات بعد تمديد فترة الاقتراع لمدة أربع ساعات في جميع المراكز بالمحافظات.

وتنافس 1656 مرشحاً بينهم 200 مرشحة للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً فيما قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات إعادة الانتخاب والفرز في خمسة مراكز انتخابية اثنان منها في حلب واثنان في ريف حلب ومركز واحد في دير الزور في اليوم التالي وذلك بسبب عدم تطابق الأوراق داخل الصندوق مع بيانات السجل.

وفيما يلي أسماء الفائزين حسب المحافظات:

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “أ” بدمشق

1 – محمد عزت مظهر عربي كاتبي

2 – محمد هادي علي مشهدية

3 – بشرى هاشم زريقة

4 – نضال عبد الحفيظ مهنا

5 – محمد مناف محمد سليم العك

6 – عاطف محمد الزيبق

7 – نهى محمد فايز محايري

8 – محمد أكرم تيسير العجلاني

9 – سامر عبد الهادي الأيوبي

أسماء الفائزين عن القطاع “ب” بدمشق

1 – أحمد نبيل الكزبري

2 – عارف محمد وفا الطويل

3 – عمار خالد بكداش

4 – الياس جرج شحود

5- باسمة صالح شاطر

6 – محمد زهير سعيد تيناوي

7 – محمد خير أحمد العكام

8 – ماري شحادة البيطار

9 – نبيل محمد طعمة

10 – سمير جميل حجار

11 – محمد غزوان محمد تيسير المصري

12 – نور أريسيان

13 – سامر محمد الدبس

14 – محمد همام محمد عدنان مسوتي

15 – بلال محمد النعال

16 – عبد الرحمن منذر الجعفري

17 – جميل وليد مراد

18 – عبد الرحمن جمال الدين المصري

19 – عبد الرحمن سامي عرابي

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “أ” بريف دمشق

1 – حكمت موفق العزب

2 – هيفاء محمد جمعة

3 – علي محمود رشق

4 – عبد الرحمن علي الخطيب

5 – محمد حمدو كبتولة

6 – علي عبد الجليل الشيخ

7 – عامر محمد صلاح عبيد

8 – نبيل ديب درويش

9 – جمال عبد الرزاق القادري

10 – محمد خير جاسم النادر

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “ب” بريف دمشق

1 – ريمون صبرة هلال

2 – أسامة أحمد مصطفى

3 – مصطفى علي ليلا

4 – أحمد جميل إبراهيم

5 – محمد خليل بخيت

6 – فيصل غازي جمول

7 – عامر تيسير خيتي

8 – زياد فؤاد خلوف

9 – صبحي أحمد عباس

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “أ” بحلب

1 – مارييت خوري إبراهيم عبد الله

2 – لوسي أسكه ليان

3 – مازن محمد رشيد أرسلان

4 – محمد ربيع محمد نذير قلعه جي

5 – محمد رضوان صلاح الحسن

6 – حسام أحمد رشدي قاطرجي

7 – شادي فؤاد دبسي

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “ب” بحلب

1 – عبدو جان موصللي

2 – فيصل عبد القادر عزوز

3 – عبد المنعم خليل الصوا

4 – سلوم محمد السلوم

5 – معن إبراهيم قنبور

6 – رأفت أحمد وهبي درمش

7 – ثناء بشير فخر الدين

8 – ال حسن محمد شعبان حسن بري

9 – جيراير أوخانس رانيسيان

10 – محمد عامر فارس حموي

11 – نجدة إسماعيل أنزور

12 – بطرس يوسف مرجانة

13 – محمود نظيف أبو بكر

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “أ” مناطق حلب

1 – قصي منصور الثلجي

2 – فاضل حسين كعدة

3 – فاتن محمد علي محمد

4 – خالد يوسف شبيب

5 – أحمد أسود الزيدان

6 – أحمد صالح إبراهيم

7 – قاسم محمد حسن

8 – حسين علي جاسم حمد

9 – محمد أسعد الأسعد

10 – نصر خليل عبد الله

11 – محمد عباس فواز

12 – محمد أحمد جبرائيل

13 – عبيد شريف العبيد العيسى

14 – عمر حسين الحسن

15 – حسين حسن الجمعة الحاج قاسم

16 – محمد خير دياب الماشي

17 – محمد صبحي أحمد شيخ الضيعة

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “ب” في مناطق حلب

1 – آلان محمد علي بكر

2 – منال عبداوي الشيخ أمين

3 – عبد الرزاق صالح بركات

4 – طه علي الحاج علي

5 – عبد أحمد الصويص

6 – أحمد عبد السلام مرعي

7 – عبد اللطيف عبود البكار

8 – عبد العزيز جمعة العساف بن جمعة

9 – عمر حسن محمود الحمدو

10 – عدنان محمد المحمد

11 – مجيب الرحمن موسى الدندن

12 – عدنان عبد الوهاب الحمد

13 – فارس محمد نور جنيدان

14 – أحمد حسن العلي الحمرة

15 – حسن محمد شهيد

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “أ” في حمص

1 – عبد الحميد محمد النقري

2 – خليل إبراهيم خليل

3 – نضال عبد الجليل عمار

4 – جويدة ميخائيل ثلجه

5 – فاديا يوسف ديب

6 – محمد حسان ماجد النجار

7 – محمد حسن رعد

8 – مغيث إبراهيم إبراهيم

9 – هزار فايز الدقس

10 – زهير أحمد طراف

11 – ناصر يوسف الناصر

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “ب” بـ #حمص

1 – محمد عبد العزيز الشامي

2 – نهاد منير سمعان

3 – منذر سليمان إبراهيم

4 – محمد سليمان إبراهيم الأبرش

5 – مصطفى صالح المعروف

6 – معيوف غثوان الذياب

7 – حيدر نصر عبود

8 – عهد طاهر السكري

9 – يوسف حسن السلامة

10 – فراس شريف السلوم

11 – وائل أحمد ملحم

12 – بديع برهان الدروبي

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “أ” في حماة

1 – سلام عبد القادر سنقر

2 – محمد معاوية شرابة

3 – فاضل محمد وردة

4 – مصطفى إبراهيم خليل

5 – ماهر محفوظ قاورمة

6 – عبد الرحمن يوسف زكاحي

7 – مصطفى سكري المصطفى

8 – حسين يوسف عباس

9 – محسن محمود غازي

10 – فايز غنوان الأحمد

11 – عبد الكريم الأسماعيل

12 – عروبة نايف محفوض

13 – محمد شريف مرعي عبد الكريم

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “ب” في حماة

1 – بسيم يوسف الناعمة

2 – عصام نبهان سباهي

3 – باغي جميل علي

4 – أيمن محمد ميلندي

5 – غادة محمد إبراهيم

6 – عيسى رحيل وسوف

7 – سارية أحمد قاسم

8 – عبد الكافي محمد ديب عقدة

9 – أسعد ممدوح حلوم

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “أ” بـ اللاذقية

1 – عمار بديع الأسد

2 – سمير إبراهيم الخطيب

3 – باسم سليمان سودان

4 – مصطفى غازي خيربيك

5 – أسكندر لوقا حداد

6 – محمد عبد الله عجيل

7 – ميساء محمد صالح

8 – فواز بهجت نصور

9 – راسم أحمد مصري

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “ب” بـ اللاذقية

1 – أيهم نجدت جريكوس

2 – حسن بديع كوسا

3 – مالك محمد حبيب

4 – أيمن أحمد أحمد

5 – نادر جودت حسن

6 – بشير محمد غلونجي

7 – نبيل وليد الياس

8 – زين العابدين رياض عباس

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “أ” في طرطوس

1 – سهام إبراهيم العثمان

2 – أحمد علي حسن

3 – عباس عز الدين عباس

4 – محمد عبد الحليم جري

5 – رانيا محسن حسن

6 – سهيل سلام خضر

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “ب” في طرطوس

1 – رامي محمد صالح

2 – طوني عزيز حنا

3 – نصر محمود حسن

4 – أكرم فايز عبد الجليل

5 – أيمن عبد الكريم بلال

6 – معن سعيد محمد

7 – محمود علي بلال

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “أ” بـ إدلب

1 – صفوان محمد قربي

2 – عبد الكريم أحمد فوزي اليوسف

3 – سمير محمد الإسماعيل

4 – محمد عيسى كردوش

5 – أحمد محمد الفرج

6 – محمد قاسم محمد ديب حمادة

7 – غياث حسن القطيني

8 – عادل أحمد الشيبان

9 – شيرين عبد العزيز اليوسف

10 – وائل علي دالي

11 – نعسان عبد الغفور حجازي

12 – أحمد جميل عفرين

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “ب” بـ إدلب

1 – فاطمة محمد بشير خميس

2 – أحمد محمد بوسته جي

3 – خالد صبحي حربة

4 – جمال مصطفى مصطو

5 – مأمون أحمد السيد

6 – فؤاد محمد صبحي عنداني

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “أ” في دير الزور

1 – علي عادل الحاج خليفة

2 – محمد أمين الرجا

3 – محمود أحمد المحمد الريس

4 – بشار صبحي المطلق

5 – ميادة صالح العلي

6 – طه الحمادي الخليفة

7 – برهان عبد الجبار العبد الوهاب

8 – مهنا فيصل شيخ فياض الناصر

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “ب” في دير الزور

1 – عدنان محمود الجمعة

2 – عبد العزيز محمد الحسين

3 – مريم سالم المتراس

4 – شيخ جابر الخرفان

5 – عيطان حسن العيطان

6 – مدلول عمر العزيز

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “أ” بـ الرقة

1 – فايز سليمان العبد لله

2 – مها محمد علي العجيلي

3 – خالد محمد الدرويش

4 – بشار ملحم المخسور

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “ب” بـ الرقة

1 – نضال محمود العلو

2 – أحمد مطر الحميدي

3 – إسماعيل العبيد العبد الحجو

4 – محمد جمال التركي

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “أ” في الحسكة

1 – محمد الياس الفلاح

2 – عبد الرحمن حسن خليل

3 – عبود عيسى الشواخ

4 – خالد حمود الحسين الحمادي

5 – علي عودة الجضعان

6 – حسن حمزة سلومي

7 – علاء الدين حمد الحمد

8 – محمد ويس الشمام

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “ب” في الحسكة

1 – خالد سطم العطية

2 – نور يعقوب درة

3 – حموده يوسف صباغ

4 – طلال عبيد الخليل

5 – عبد الحميد أسعد الظاهر

6 – حسن محمد المسلط

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “أ” في السويداء

1 – خالد فايز كرباج

2 – مجد مشاري أبو زيدان

3 – نسيب أجود أبو محمود

4 – نشأت إبراهيم الأطرش

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “ب” في السويداء

1 – حكمت جلى سلام

2 – معين معذى نصر

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “أ” في درعا

1 – أحمد نايف السويدان

2 – وليد محمد الصالح

3 – مناف إسماعيل الفلاح

4 – شكري ناجي الجندي

5 – فاروق قاسم الحمادي

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “ب” في درعا

1 – مفلح نصرلله النصرلله

2 – عبد الناصر أحمد الحريري

3 – فايزة حسن العذبة

4 – خالد موسى العبود

5 – يحيى عابد المقعلاني

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “أ” في القنيطرة

1 – وحيد محمود الزعل

2 – رضا فهد الدمقسي

3 – رأفت محمد بكار

أسماء الأعضاء الفائزين عن القطاع “ب” في القنطيرة

1 – شادي غسان صالح

2 – خالد محمود المحمد الشرعبي