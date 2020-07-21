بيتش يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري

شدد مارتين بيتش، عضو اللجنة الخارجية في التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو، إلى أن الاعتداءات التي ينفذها كيان الاحتلال الإسرائيلي على دول ذات سيادة ودعمه للإرهاب يشكلان انتهاكا للقانون الدولي ويهددان الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وأدان بيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري وللأراضي الفلسطينية وما يترافق معه من جرائم وممارسات قمعية ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المواطنين السوريين في الجولان والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشدداً على أن هذه الممارسات غير مشروعة ولا يجوز التزام الصمت أمامها.

ودعا بيتش باسم التجمع إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري ووقف مخططاته لضم أراض من الضفة الغربية.