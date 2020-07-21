نور صعب تستأنف “رصيف الغرباء”

نور صعب تستأنف “رصيف الغرباء”
تعاود نور صعب مواصلة عملها، بعد أن استأنف فريق مسلسل “رصيف الغرباء” إخراج إيلي معلوف، نص طوني شمعون، عمليات التصوير في لبنان.
تجسد نور في العمل شخصية السكرتيرة “زينة” وهي فتاة رقيقة، تخوض أحداثاً وقصصاً مشوقة، كما تقف إلى جانب مديرها في العمل “الدكتور نديم/ إيلي شالوحي” وتسانده بمحنته.
وتستعد نور لخوض عملين جديدين مع المنتج طلال عواملة، الذي يعود إلى الإنتاج بعد فترة انقطاع، المسلسل الأول اجتماعي بعنوان “ذهب أيلول” (إخراج حمّاد الزعبي) يتطرق في قصته إلى الحرب السورية ويتناول نماذج مستقاة من الواقع الذي عاشته البلاد على مدار سنوات، فيما تجسد نور شخصية “سارة” وهي لاجئة سورية تعاني من ضغوطات تولدها الحرب، وستتحدث نور في العمل باللهجة السورية والتي سبق أن تكلمت بها في عدة أعمال.
والمسلسل الثاني تاريخي يحمل اسم “معاوية” يتناول السيرة الذاتية للأموي معاوية بن أبي سفيان، سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام، وسبق لنور أيضا أن شاركت في عملين من هذا النوع هما: “هارون الرشيد” بشخصية “ذات الخال” و “المهلب بن أبي صفرة” حيث لعبت دور الجارية “زمردة”.
وكشفت صعب عن مفاجأة تحضرها لجمهورها، حيث تنوي السفر قريباً إلى مصر كي تستكمل تحضيراتها لمشروع جديد، معربة عن سعادتها بالانضمام لعمل يجمعها مع نجوم مصريين، خاصة أنها المرة الأولى التي تعمل بها في أم الدنيا بعد أن اشتغلت بعدة دول عربية منها سوريا ولبنان والخليج والأردن.