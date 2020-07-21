نور صعب تستأنف “رصيف الغرباء”

تعاود نور صعب مواصلة عملها، بعد أن استأنف فريق مسلسل “رصيف الغرباء” إخراج إيلي معلوف، نص طوني شمعون، عمليات التصوير في لبنان.

تجسد نور في العمل شخصية السكرتيرة “زينة” وهي فتاة رقيقة، تخوض أحداثاً وقصصاً مشوقة، كما تقف إلى جانب مديرها في العمل “الدكتور نديم/ إيلي شالوحي” وتسانده بمحنته.

وتستعد نور لخوض عملين جديدين مع المنتج طلال عواملة، الذي يعود إلى الإنتاج بعد فترة انقطاع، المسلسل الأول اجتماعي بعنوان “ذهب أيلول” (إخراج حمّاد الزعبي) يتطرق في قصته إلى الحرب السورية ويتناول نماذج مستقاة من الواقع الذي عاشته البلاد على مدار سنوات، فيما تجسد نور شخصية “سارة” وهي لاجئة سورية تعاني من ضغوطات تولدها الحرب، وستتحدث نور في العمل باللهجة السورية والتي سبق أن تكلمت بها في عدة أعمال.

والمسلسل الثاني تاريخي يحمل اسم “معاوية” يتناول السيرة الذاتية للأموي معاوية بن أبي سفيان، سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام، وسبق لنور أيضا أن شاركت في عملين من هذا النوع هما: “هارون الرشيد” بشخصية “ذات الخال” و “المهلب بن أبي صفرة” حيث لعبت دور الجارية “زمردة”.

وكشفت صعب عن مفاجأة تحضرها لجمهورها، حيث تنوي السفر قريباً إلى مصر كي تستكمل تحضيراتها لمشروع جديد، معربة عن سعادتها بالانضمام لعمل يجمعها مع نجوم مصريين، خاصة أنها المرة الأولى التي تعمل بها في أم الدنيا بعد أن اشتغلت بعدة دول عربية منها سوريا ولبنان والخليج والأردن.