الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ تسعة أعوام

ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام مدفوعا بضعف الدولار.

ووفقا لـ”رويترز” فقد زاد الذهب في المعاملات الفورية 8ر0 بالمئة إلى 13ر1856 دولارا للأوقية “الأونصة” بعدما سجل أعلى مستوياته منذ أيلول 2011 عند 35ر1865 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 7ر0 بالمئة إلى 80ر1856 دولارا للأوقية.

في حين واصلت الفضة صعودها وزادت بنسبة 7ر4 بالمئة إلى 33ر22 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول 2013، وتراجع البلاديوم 1ر1 بالمئة إلى 32ر2133 دولارا للأوقية كما نزل البلاتين 7ر0 بالمئة إلى 49ر875 دولارا للأوقية.