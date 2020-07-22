22, 07, 2020 - 2:02 مساءً

السلطان ابراهيموفيتش يقود ميلان لهزيمة على ساسولو

رياضة   28

واصل فريق ميلان سلسلة نتائجه الإيجابية بفوزه على مضيفه ساسولو (2-1)، وذلك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفي “الروسونيري”، في الدقيقتين (19 و47)، بينما سجل المهاجم فرانشيسكو كابوتو هدف أصحاب الأرض اليتيم، في الدقيقة 42 من ضربة جزاء.

وحقق ميلان بذلك انتصاره الثالث على التوالي، وتقدم إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري، برصيد 59 نقطة، وبانتظار نتائج بقية المباريات.

بينما توقف رصيد ساسولو عن 48 نقطة، ويشغل المركز الثامن في جدول التريب.

Siwar Deeb

سوار ديب.. سوري الجنسية | مواليد دمشق 1988 أعمل كـَ مصور صحفي و محرر من العام 2009. حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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