بسبب كورونا .. إلغاء جوائز نوبل لعام 2020

أعلنت مؤسسة نوبل، إلغاء حفل جوائز نوبل السنوي لهذا العام، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعد هذه أول مرة يتم فيها إلغاء حفل توزيع الجوائز منذ عام 1956، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس 24” الفرنسية.

​وقال مدير مؤسسة نوبل في بيان: “أسبوع نوبل لن يكون كما هو عادة بسبب الوباء الحالي، هذا عام خاص جداً، يحتاج فيه الجميع لتقديم تضحيات والتكيف مع الظروف الجديدة”.

وكان متحف جوائز نوبل، فتح أبوابه في 3 حزيران الجاري، أمام الزوار وذلك للمرة الأولى منذ منتصف آذار، بسبب وباء كورونا.