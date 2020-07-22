بيلوسي: أخطاء ترامب بمواجهة كورونا أودت بحياة آلاف الأمريكيين

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسبب بخلق أزمة في البلاد مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن آلاف الأمريكيين لقوا حتفهم بسبب رد فعله الخاطئ تجاه الوباء.

وقال بيلوسي في مقابلة مع قناة سي إن إن الأمريكية: “إننا نقترب من أربعة ملايين مصاب بهذا الفيروس وعدد كبير من الوفيات يقارب 140 ألف حالة.. وإذا كان ارتداء الكمامة مهما الآن كما يفعل ترامب فكان من الأفضل ارتداؤها في شهر آذار بدلا من القول إننا سنتمكن جميعا مع حلول نيسان من الذهاب إلى الكنائس… دعونا نأمل أن الرئيس اقترب من فهم حقيقة هذا الوباء… إنه فيروس ترامب”، وذلك بحسب ما نقلته “رويترز”.

وأضافت بيلوسي: أن “التعليقات التي أدلى بها ترامب تظهر أنه أدرك الأخطاء التي ارتكبها حيث ارتدى كمامة واعترف بأن الأمر ليس خدعة بل وباء سيزداد سوءا قبل التحسن بسبب تقاعسه”.