ميريام عطا الله تعود بنا إلى الزمن الجميل

إنتهت النجمة العربية ميريام عطا الله من تصوير فيديو كليب غنائي جديد بعنوان “كل ساعة ويوم” تحت إدارة المخرجة رندلى قديح ومن إنتاج Al Anoud Production.

تتعاون ميريام في هذا العمل مع الفنان القدير إحسان المنذر لناحية الكلمات، الألحان والتوزيع الموسيقي أما الميكساج والماسترينغ فتولّاه إيلي بربر، وإخراج ردنلى قديح.

في تفاصيل هذه الأغنية الحديثة، تعود بنا ميريام بِصوتها العذب وخامته المُميّزة إلى لون الطرب الأصيل الذي إشتاقت مَسامِعنا له حيث ستحصد أغنية “كل ساعة ويوم” نجاحاً وإنتشاراً عربياً في محاولة منها مع فريق العمل إلى تقديم فنٍ راقٍ يَجْمَع بين الأصالة والحداثة (مودرن).

فيما يخص الفيديو كليب، يُسلِّط الضوء على حقبة الفن الجميل حيث يُعيد إلى أذهان الجمهور نوستالجيا حقبة الخمسينات التي عاش خلالها الفن العربي عصراً ذهبياً، لذلك تطل ميريام في هذا العمل الغنائي المُصوَّر بِشخصيّتيْن كي تَجْمع بين مواهبها المُتعدِّدة أي الغناء، الرقص والتمثيل وهذا ما ستُشاهدونه في كليب “كل ساعة ويوم” تحت عنوان “فراشة الفن الشرقي”.