ميريام عطا الله تعود بنا إلى الزمن الجميل

ميريام عطا الله تعود بنا إلى الزمن الجميل
إنتهت النجمة العربية ميريام عطا الله من تصوير فيديو كليب غنائي جديد بعنوان “كل ساعة ويوم” تحت إدارة المخرجة رندلى قديح ومن إنتاج Al Anoud Production.
تتعاون ميريام في هذا العمل مع الفنان القدير إحسان المنذر لناحية الكلمات، الألحان والتوزيع الموسيقي أما الميكساج والماسترينغ فتولّاه إيلي بربر، وإخراج ردنلى قديح.
في تفاصيل هذه الأغنية الحديثة، تعود بنا ميريام بِصوتها العذب وخامته المُميّزة إلى لون الطرب الأصيل الذي إشتاقت مَسامِعنا له حيث ستحصد أغنية “كل ساعة ويوم” نجاحاً وإنتشاراً عربياً في محاولة منها مع فريق العمل إلى تقديم فنٍ راقٍ يَجْمَع بين الأصالة والحداثة (مودرن).
فيما يخص الفيديو كليب، يُسلِّط الضوء على حقبة الفن الجميل حيث يُعيد إلى أذهان الجمهور نوستالجيا حقبة الخمسينات التي عاش خلالها الفن العربي عصراً ذهبياً، لذلك تطل ميريام في هذا العمل الغنائي المُصوَّر بِشخصيّتيْن كي تَجْمع بين مواهبها المُتعدِّدة أي الغناء، الرقص والتمثيل وهذا ما ستُشاهدونه في كليب “كل ساعة ويوم” تحت عنوان “فراشة الفن الشرقي”.