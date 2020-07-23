الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في تسعة أعوام

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوى لها في تسعة أعوام بفعل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين حيث عزز ذلك جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وأفادت “رويترز”: أن سعر الذهب زاد في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 21ر1874 دولارا للأوقية بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 6ر0 بالمئة إلى 50ر1875 دولارا للأوقية.

بدورها تراجعت الفضة بنسبة 1ر1 بالمئة إلى 79ر22 دولارا للأوقية، والبلاتين 1ر0 بالمئة إلى 40ر920 دولارا، في حين ارتفع البلاديوم 2ر0 بالمئة إلى 68ر2150 دولارا للأوقية.