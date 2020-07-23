جراء تحكم الاحتلال التركي.. انخفاض كميات المياه الواردة من محطة علوك إلى النصف

بينت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة أن الكميات الواردة من مشروع علوك انخفضت إلى النصف نتيجة تحكم قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بمحطة علوك المصدر الوحيد لمياه الشرب لأغلب مناطق المحافظة.

وأوضح مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أن كميات المياه التي يتم ضخها من مشروع علوك بريف رأس العين باتجاه خزانات منطقة الحمة تقارب الـ40 ألف متر مكعب يومياً وهي نصف الكمية التي يضخها المشروع حيث يتم حاليا تشغيل مضختين إلى ثلاث مضخات مياه في المشروع من أصل عشر ما يؤثر بشكل كبير على الكميات المنتجة.

ولفت العكلة إلى أن عدم الالتزام بمواعيد ضخ المياه إلى الأهالي المشتركين في مركز مدينة الحسكة والأحياء المحيطة بها ناتج عن انخفاض الكميات الواصلة من المياه بسبب تحكم الاحتلال التركي ومرتزقته بعمليات الضخ ما يؤدي إلى الانتظار حتى تعبئة الخزانات بشكل كامل لضخها بشكل متواصل بهدف إيصالها إلى جميع المشتركين.