عرض “مغري” لقائد الملكي لمغادرة قلعته البيضاء

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن تلقي قائد نادي ريال مدريد المدافع الدولي الإسباني سيرخيو راموس عرضاً مغرياً للرحيل عن الفريق الملكي.

وذكر موقع ديفينسا سينترال اليوم أن أندية صينية قدمت عروضاً مادية ضخمة من أجل إقناع راموس بالانتقال إلى الدوري الصيني لكرة القدم وهي على استعداد لدفع 22 مليون يورو كراتب سنوي لراموس في حال ضمه بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في حزيران 2021.

ويتقاضى راموس حالياً 13 مليون يورو سنوياً مع ريال مدريد ومن المقرر أن يستمر راموس بقميص ريال مدريد حتى نهاية عقده صيف العام 2021 على الرغم من أنه لا يستبعد تمديد هذ العقد لعام آخر على الأقل.