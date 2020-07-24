افتتاح 6 منافذ بيع للمؤسسة السورية للتجارة في حماة

افتتحت المؤسسة السورية للتجارة فرع حماة 6 منافذ للبيع المباشر في إطار عمله المستمر للتوسع بعدد الصالات والمراكز والتدخل الإيجابي في الأسواق.

وأشار محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري الى أن افتتاح منافذ للبيع في أماكن التجمعات السكنية تأتي في إطار تمكين وترسيخ الحكومة بالتدخل الايجابي في ضرورة افتتاح صالات للبيع في كافة مناطق المحافظة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتأمين احتياجاتهم من مختلف المواد والسلع الغذائية.

كما أكد الحزوري على ضرورة أن تكون الأسعار منافسة للأسواق وضمن القدرة الشرائية للمواطنين واعتماد سياسة الشراء المباشر من المستهلك ودون وسطاء داعيا لإيجاد آلية لتطوير العمل والابتعاد عن النمطية مما يجذب المواطنين للشراء من منافذ وصالات السورية للتجارة.

من جهته لفت مدير عام السورية للتجارة أحمد خليل نجم الى أن المؤسسة تسعى للتوسع الأفقي والتدخل الايجابي للحد من ارتفاع الأسعار وتسهم في سد حاجة الأهالي من مختلف السلع والمواد وبأسعار مستقرة ومنافسة للأسواق، مبينا أن الأسعار في صالات السورية للتجارة أقل من السوق وان المؤسسة تسعى لتامين كافة المواد لا سيما المواد الأساسية والمقننة .

وذكر مدير فرع المؤسسة رياض زيود لـــ ” البعث ميديا” أن المنافذ توزعت في قرى وبلدات قرمص وعكاكير بمنطقة مصياف ونهر البارد والخندق والحرة بمنطقة الغاب والصالة الرئيسية في مدينة السقيلبية.

ولفت زيود إلى أنه تم تزويد المنافذ الستة بتشكيلة واسعة من المواد الغذائية والاستهلاكية وبأسعار أقل من مثيلاتها في السوق باعتبار أنها تستجر المواد من المورد بشكل مباشر مع هامش ربح محدود يغطي النفقات الإدارية للمؤسسة.

البعث ميديا || حماة – منير الأحمد