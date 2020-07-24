تشرين يقترب من اللقب والوثبة يؤجل الحسم

بلغت المنافسة ذروتها على لقب الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوز تشرين المتصدر والوثبة الوصيف في الجولة الخامسة والعشرين ما قبل الأخيرة والذي جاء اليوم على حساب الاتحاد والشرطة على التوالي.

في اللاذقية حقق تشرين فوزاً مهماً على الاتحاد بهدفين دون رد أحرزهما علاء الدالي ومصطفى الشيخ يوسف في الدقيقتين الـ46 والـ73 ليرفع تشرين رصيده إلى 56 نقطة.

كما حقق الوثبة فوزاً ثميناً على الشرطة بثلاثة أهداف دون رد سجلها عبد الرزاق البستاني هدفين في الدقيقتين الـ35 والـ83 وماهر دعبول في الوقت بدل الضائع ليرفع الوثبة رصيده إلى 55 نقطة محافظاً على فارق النقطة مع المتصدر مؤجلاً بذلك حسم اللقب إلى المرحلة الأخيرة.

وفاز الجيش على جبلة بخمسة أهداف مقابل هدف تناوب على تسجيلها عمر سعد الدين ومحمد الواكد ومؤمن ناجي وعلي خليل في الدقائق الـ14 والـ50 والـ63 والـ90 ومحمد الواكد في الوقت بدل الضائع بينما سجل حيدر محمد هدف جبلة في الدقيقة الـ59 وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب الجلاء بدمشق.

وفي دمشق فاز الوحدة على الفتوة بهدف دون رد سجله محمد رستم في الدقيقة الـ34 بينما فاز الساحل على الطليعة في لقائهما على ملعب الصالة بطرطوس بهدف دون رد أحرزه مؤنس أبو عمشة في الدقيقة الـ52.

وحقق الكرامة فوزاً مفاجئاً على النواعير بهدفين متتالين قبل نهاية المباراة بدقيقتين عبر ميلاد محمد وعلي زكريا، بينما لم تلعب مباراة الجزيرة وحطين التي كانت مقررة على ملعب الفيحاء بدمشق لتعذر وصول الجزيرة وسيتم اتخاذ القرار بشأن المباراة من قبل اتحاد كرة القدم في وقت لاحق.

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