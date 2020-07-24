خلية طوارىء طرطوس تتشدد في تطبيق الإجراءات الإحترازية

بحثت خلية الطوارئ المركزية في محافظة طرطوس برئاسة محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى واقع مركز الحجر و العزل الصحي في معسكر الطلائع و عدد المحجورين وواقع الإصابات وسبل الحفاظ على الصحة العامة والحيلولة دون زيادة عدد المصابين.

وإغلاق مراكز بيع الدخان الإفرادي في مراكز بيع التبغ الحكومية في طرطوس و صافيتا بسبب التزاحم الشديد على منافذها وتحويلها لمنافذ السورية للتجارة ومنع حصول تزاحم في مركزي بانياس و القدموس ومعالجة الأمر خلاف ذلك.

كما تقرر إيقاف تجمعات التعازي والتقيد بنسبة تواجد لا تتجاوز الـ 50٪ من الطاقة الإستيعابية في المطاعم وأماكن الأفراح وفق تعليمات الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا والتشدد بتطبيق منع الأراكيل و التجمعات خاصة على الكورنيش البحري والتأكيد على إجراء عمليات التعقيم في وسائط النقل الجماعي وإلزام مستخدميها من السائقين و الأفراد التقيد بالإجراءات الوقائية ولبس الكمامة والتعقيم وتكليف قسم شرطة الكراج التأكد وتكليف أقسام شرطة المدينة إعلام مراكز تحويل الأموال التقيد بالإجراءات الوقائية والتشدد بمنع الإزدحام و تطبيق التباعد المكاني والتعقيم تحت طائلة الإغلاق وتكليف عضو المكتب التنفيذي المختص و مدير الصحة بمتابعة مدى تقيد المنشآت و الفعاليات السياحية بالإجراءات الإحترازية تحت طائلة الإغلاق في حال عدم التقيد.

و أكد “أبو سعدى”على وعي المواطنين والتحلي بروح المسؤولية والتقيد الذاتي والشخصي بالإجراءات الوقائية والنظافة الشخصية والتعقيم وعدم التسبب بحالات الإزدحام وأخذ الحيطة والحذر أثناء مخالطة الوافدين من خارج المحافظة.

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي