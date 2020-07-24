نقص جرعات لقاح الطاعون يربك نقابة الأطباء البيطريين بحماة

تعاني محافظة حماة هذه الأيام من مشكلة نقص جرعات اللقاح المتعلق بمرض الطاعون “المجترات الصغيرة “المخصصة ضمن المشروع الوطني للتقصي والسيطرة على هذا المرض الذي أطلقته وزارة الزراعة بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

وحسب تصريح رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين بحماة الدكتور ظافر كوكو لــ ” البعث ميديا ” فإن الكمية المتوفرة لدى النقابة لا تتناسب مع العدد الحقيقي لأعداد الثروة الحيوانية في المحافظة حيث يوجد في مجال زراعة حماة أكثر من مليون رأس من الاغنام والماعز وعدد اللقاحات المخصصة لها بنحو 800 ألف جرعة، وفي الغاب يوجد ما يزيد على 300 ألف رأس وخصص لها 230 ألف جرعة لقاح.مبيناً أنه لدينا كادر ضخم لتنفيذ هذه الحملة من خلال 110 أطباء بيطريين منهم 80 طبيبا بيطريا بزراعة حماة و30 طبيبا بيطريا بمجال هيئة تطوير وإدارة الغاب حيث سيتم توزيع عملهم في كافة الوحدات والمراكز البيطرية.

وأوضح كوكو أن النقابة أقامت مؤخراً ورشة عمل وندوات تدريبية للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للتقصي والسيطرة على مرض طاعون المجترات الصغيرة، إضافة إلى التعريف بأهمية التحصين وتقديم الإرشادات اللازمة حول استخدام اللقاح الذي يتم تقديمه من قبل منظمة الفاو بالتعاون مع وزارة الزراعة وهو ذو مواصفات تتطابق مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة الحيوانية ويعطى اللقاح لجميع قطعان الأغنام والماعز بعمر أكثر من 2-3 شهور.

وعرف الدكتور كوكو أن مرض طاعون المجترات الصغيرة يعتبر من أخطر الأمراض العابرة للحدود والتي تصيب قطعان الأغنام والماعز ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة وانخفاضاً في الإنتاج ونسب نفوق عالية وهو مرض فيروسي وتكن خطورته في الانتقال عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات المريضة والحيوانات السليمة حيث تطرح الحيوانات المريضة الفيروس في الإفرازات المخاطية الأنفية والفموية والإفرازات العينية والدموع ابتداء من اليوم الأول لظهور الأعراض.

كما يمكن أن يتنقل عن طريق تلوث المعالف والمشارب وتبدأ الأعراض بارتفاع درجة الحرارة وانعدام الشهية وبظهور التهابات شديدة في الفم يصحبها رائحة كريهة والتهابات بالعيون ودموع ووجود إفرازات من الأنف وتكون قشور على الأنف ووجود التهابات بالأمعاء مما يؤدى إلى حدوث إسهال ذي رائحة كريهة ونفوق سريع لعدد كبير من الحالات المريضة.

البعث ميديا || حماة – منير الأحمد