الحسكة.. 450 مستفيدا من صرف قيم الاضرار جراء الاعمال الارهابية المسلحة

بعد توقف دام مدة اكثر من ثلاث سنوات من صرف قيم الاضرار للمواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم الى الاعمال الارهابية المسلحة المجرمة استأنفت لجنة الاضرار الفرعية عملها في صرف قيم الاضرار.

وبيّن عبيد سلامة مدير مكتب لجنة الاضرار الفرعية الى انه تم صرف قيم الأضرار للجداول من الرقم 1 إلى 9 للمواطنين الذين لم يستلموا تعويضاتهم سابقاً والبالغ عددهم ” 450″ مستفيداً قرابة ” 112 ” مليون ليرة سورية, لافتا الى عمليات الصرف شملت أبناء مختلف مناطق المحافظة المتضررة ممتلكاتهم من المجموعات الإرهابية المسلحة مشيراً إلى أن عمليات تسليم المواطنين تعويضاتهم تتم في مبنى المحافظة وقد خصص مكتب خاص لهذه الغاية .

ووضح سلامة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد منعا للازدحام والاكتضاض من خلال تنظيم جدول يتضمن اسماء المدن والمناطق واسماء المواطنين المستفيدين في مناطق الحسكة والقامشلي والمالكية ورأس العين والشدادي وأريافهما .

الجدير بالذكر بأنه سوف يتم الانتهاء من عمليات الصرف قبل نهاية الشهر الحالي.

البعث ميديا – الحسكة – اسماعيل مطر