الواقع التربوي والتعليمي بطرطوس في نقاشات مكتب التربية الفرعي

ناقشت هيئة مكتب التربية والطلائع الفرعي بحضور الرفيق محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب عدداً من القضايا التربوية والتعليمية وخطة عمل المكتب برئاسة الرفيقة ندى علي رئيس المكتب.

وشدد حسين على دور الكادر التربوي في بناء الجيل وإعداده فكرياً وثقافياً وعقائدياً وأهمية اختيار مدراء المدارس ممن يمتلكون صفات القائد والفاعلين والمبرزين في العمل التدريسي.

وأشارحسين لأهمية إنجاز استحقاق مجلس الشعب في موعده والإقبال الجيد على الاقتراع ، رغم المراهنين من الخارج على إفشال الانتخابات ، ونجاحها دليل أن سورية تسير بخطى ثابتة نحو النصر بقيادة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

وعرض أعضاء الهيئة الواقع التربوي والتعليمي في جميع المناطق والصعوبات والحلول وواقع العملية الامتحانية وترميم المدارس وتأمين الكتب المدرسية ومسابقة العقود للفئة الأولى ومسابقة المستخدمين ومشكلة النقص في عدد معلمي الصف.

البعث مديديا – طرطوس – وائل علي