خط إرواء درعا البلد خلال أيام

بهدف تأمين مياه الشرب وإعادة منظومة المياه لماكانت عليه قبل الحرب، شارفت مؤسسة مياه الشرب بدرعا على إنهاء مشروعها الأهم لإيصال المياه إلى أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم من مشروع الإرواء في خربة غزالة بقيمة 364 مليون ليرة سورية وذلك عبر خط جر بطول 8كم وقطر 300 مم وبغزارة 350‪م3، وذلك بهدف توفير احتياجات الأهالي في تلك المناطق من المياه وأكد المهندس رياض المسالمة مدير التنفيذ ومشرف المشروع أنه تم البدء بتنفيذ المشروع منذ ما يقارب العام ولكن توقف العمل نتيجة لأزمة كورونا وتعثر الحصول على التوريدات والتجهيزات اللازمة، متوقعا أن يبدأ الضخ التجريبي يوم الاثنين القادم بعد الانتهاء من كافة التشطيبات الأساسية، لافتاً إلى أن المشروع يهدف لتوصيل المياه إلى الخزان الرئيسي في منطقة درعا البلد وهو مشروع بديل لمشروع المزيريب نتيجة تكرار جفاف مياه البحيرة ومنعا لحدوث الاختناقات والانقطاعات الطويلة.

الجدير ذكره أنه وبعد ازدياد قطع المياه عن المدينة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت تنتشر سابقا في ريفها الغربي والتخريب في مضخات جر المياه من مشروع الأشعري وينابيع المزيريب، أطلقت محافظة درعا العام الماضي مشروع إرواء المدينة من تجمع آبار خربة غزالة ليساهم في تأمين مياه الشرب لمدينة درعا التي كانت تعاني شحا مائيا كبيرا.

البعث ميديا – درعا – دعاء الرفاعي