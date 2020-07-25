خمسة مراكز جديدة لخدمة المواطن بطرطوس قيد الاستلام وثلاثة على الطريق

في إطار التوسع في إنجاز المزيد من مراكز خدمة المواطن لتشمل طافة مدن ومناطق وأرياف المحافظة أكد صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس أمام لجنة متابعة تنفيذ مراكز خدمة المواطن في المحافظة على ضرورة استلام مراكز الخدمة الجاهزة من قبل لجان الإستلام وعدم التأخر فيها واستعرض مع اللجنة واقع المراكز المنجزة , وهناك خمسة مراكز خدمة قيد الإستلام والإستثمار في حي الحمرات بمدينة طرطوس والمنطقة الصناعية بطرطوس ومركز خدمة القدموس والدريكيش والشيخ بدر.

حيث تم تنصيب البرامج والتجهيزات فيها وفق أحدث التقنيات والتجهيزات ووضع بعضها بالتجريب وهي جاهزة للإستلام والإستثمار , كما يوجد ثلاث مراكز خدمة قيد الإعلان والتعاقد ضمن خطة عام 2020 في صافيتا والصفصافة وبانياس.

أبو سعدى شدد على استلام المراكز الجاهزة خلال أيام وعدم التأخر فيها لوضعها بالإستثمار بأسرع وقت بالخدمات الموجودة والتوسع بخدماتها ولحظ رخص المناطق الصناعية من ضمن الخدمات المقدمة وأكد على ضرورة تهيئة الأرضية البرمجية اللازمة وتوحيد البرنامج بكل المراكز لربط المراكز مع بعضها البعض بما يعزز تقديم الخدمة للمواطنين على مساحة المحافظة.

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي