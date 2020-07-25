سوق لبيع منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حمص

بمشاركة أكثر من 80 فعالية تجارية من حمص والمحافظات تقام في مدينة المعارض بحي الوعر فعاليات سوق البيع المباشر لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

ويقام السوق بالتعاون بين محافظة حمص غرفة التجارة وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتضمن مختلف المنتجات الغذائية والألبسة والمنظفات وكافة مستلزمات الأسرة السورية مع نسب مختلفة من الحسومات

وأشار رئيس غرفة تجارة حمص الدكتور عبد الناصر شيخ فتوح أن المهرجان يأتي ضمن خطة غرفة تجارة حمص سنويا قبل موسم الأعياد بتنظيم المهرجانات خاصة بهذه الفترة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ،لافتا إلى مشاركة أكثر من 80 فعالية تجارية من حمص والمحافظات السورية في سوق بيع منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة لاستمرار فعاليات مهرجان التسوق بأسواق حمص القديمة الذي يقدم حسومات تصل لأكثر من 45%.

ويستمر المهرجان لغاية 30 تموز .

البعث ميديا – حمص