عمال صحة حمص يطالبون بمنح المكافأة المقررة لكافة العاملين في الحقل الصحي

تركز اجتماع نقابة عمال صحة حمص مع رئيس اتحاد عمال المحافظة حافظ خنصر ومدير الصحة حول الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظة والحفاظ على سلامة الكوادر الطبية في القطاعين العام والخاص ،حيث قدم مدير الصحة الدكتور حسان الجندي شرحاً مفصلاً عن واقع المحافظة مبيناً أنه تم استجرار 30 ألف كمامة وتم توزيعها على كافة المنشآت الصحية ،كما وزع عدد من الأفرولات على الطواقم الطبية ،لافتاً إلى صعوبة تأمين واستجرار المواد اللازمة من كحول طبي ومعقمات وكونات وأرواب استعمال مرة واحدة إذ يتم إستجرارها بشكل مركزي وكل ما تم تأمينه هو عبارة إعانات وهبات من الجمعيات الأهلية .

وأكد الجندي على ضرورة الاهتمام الشخصي من قبل الكادر الطبي من نظافة وتعقيم وغسل الأيدي بشكل متكرر وإرتداء اللباس الواقي المخصص والكمامة و روب الاستعمال مرة واحدة في كافة الأقسام (إسعاف – أشعة – أقسام عزل ).

كما طرح مكتب النقابة تخصيص مشفى اختصاصي للانتانات التنفسية تحاشياً لتلوث باقي المشافي لحين ظهور نتيجة BCR فكان الرد أنه يتم معالجة هذه الحالات ضمن المشافي العامة في غرف معزولة لحين نقل المشتبهين لمراكز العزل أو تتابع العلاج .كما تم إعداد مذكرة للاتحاد العام لنقابات العمال للجهات المعنية ومكتب رئاسة مجلس الوزراء لمنح العاملين في القطاع الصحي المكافأة المقررة ولكافة العاملين في الحقل الصحي وتأمين مستلزمات الوقاية الكافة لسلامة العاملين .

البعث ميديا – حمص – صديق محمد