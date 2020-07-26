بوتين: البحرية الروسية تمتلك أحدث السفن العسكرية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سلاح البحرية في البلاد بات يضم أحدث السفن العسكرية المجهزة بأفضل المعدات التقنية التي تساعد في حماية الحدود البحرية للدولة والتي تتطور باستمرار تبعا للمتغيرات التكنولوجية العالمية.

وقال بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية: “لقد زودنا سلاح البحرية بسفن مجهزة بأسلحة عالية الدقة وطرادات وغواصات استراتيجية وغواصات متعددة الأغراض وأحدث الطائرات وطائرات أخرى وأسلحة فريدة ومعدات خاصة”، وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك”.

مضيفا: بأن “مستوى معدات وتجهيزات البحرية الروسية ينمو باستمرار وسيتم ضم 40 سفينة وباخرة من طرازات وفئات مختلفة إلى تكوينها هذا العام ستساعد القوات العسكرية على حماية ومواجهة كل الأخطار والتهديدات المحدقة بروسيا”.

ويشارك في العرض البحري الرئيسي أكثر من 40 طائرة ومروحية وأكثر من 40 سفينة و 4000 جندي وجندية من الشباب ومن بين السفن التي ستشارك في العرض ستكون هناك نماذج تاريخية بما في ذلك السفينة الشراعية “بولتافا”.