سورية تحرز تقدماً بمؤشر تنمية الحكومة الالكترونية بمقدار 21 نقطة عن 2018

بعد أن أصدرت الأمم المتحدة تقريرها الخاص بمؤشر تنمية الحكومة الالكترونية E-Government Development Index للعام 2020، تمّ لحظ التقدم الذي أحرزته الجمهورية العربية السورية بمقدار واحد وعشرون نقطة عن التقرير الماضي في عام 2018 .

وتشرف على المؤشر المذكور EGDI إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة UN-DESA والاتحاد الدولي للاتصالات ITU ويهدف هذا المؤشر إلى قياس الجاهزية والتقدم في تنمية الحكومة الإلكترونية لمختلف الدول الأعضاء، ويعتبر أداة هامة جداً لصانعي القرار والاقتصاديين وللسياسات المتعلقة ببرامج الحكومة الالكترونية.

ويأتي هذا الانجاز لسورية في ظل ظروف الحرب والحصار المفروضة على القطر ورغم ذلك استطاعت الوزارة تنفيذ عدد من المشاريع التي ساهمت في هذا الانجاز وأهمها :مشروع التوقيع الرقمي Digital signature الذي انطلق في شهر أيلول عام 2019 للقطاعين العام والخاص، ومشروع الدفع الالكتروني E-Payment الذي انطلق بداية العام الحالي عبر الشّركة السّورية للمدفوعات وانضم إليها مؤخراً البنك التّجاري إضافة إلى عدد من البنوك الخاصة.

البعث ميديا – ميس خليل