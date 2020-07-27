الذهب يرتفع لمستويات قياسية

ارتفع الذهب لمستويات قياسية اليوم حيث دفع ضعف الدولار المستثمرين إلى اللجوء للمعدن الأصفر كملاذ آمن.

وأفادت “رويترز” أن الذهب ارتفع في التعاملات الفورية 6ر1 بالمئة إلى 50ر1931 دولارا للأوقية بعدما سجل مستوى قياسيا عند 93ر1943 دولارا.

وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 6ر1 بالمئة إلى 50ر1927 دولارا.

بدورها قفزت الفضة أكثر من ستة بالمئة إلى 36ر24 دولارا وهو أعلى مستوى منذ أيلول 2013، وارتفع البلاتين 1ر2 بالمئة إلى 07ر933 دولارا وكسب البلاديوم 4ر1 بالمئة إلى 47ر2250 دولارا.