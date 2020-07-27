الهند تسجل نحو خمسين ألف إصابة جديدة بـ”كورونا”

أعلنت الهند عن تسجيل 708 حالات وفاة و49931 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة الهندية: إن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 32771 بينما وصل إجمالي حالات الإصابة إلى 1435453 إصابة، فيما غادر 917568 شخصا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

بدورها سجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية 532 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال رئيس الوزراء في الولاية دان أندروز إن 6 أشخاص توفوا خلال اليوم الماضي فيما تم اكتشاف 532 إصابة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 8696 حالة مؤكدة.

وفي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 340 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 205609 بينما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليظل إجمالي الوفيات عند 9118.

أما في تشيكيا فقد ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15273 إصابة في حين بلغ عدد الوفيات 371 أما عدد المتعافين فبلغ 11423 شخصا.