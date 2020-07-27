27, 07, 2020 - 2:52 مساءً

الوثبة يخاطب معلا حول تحقيقات الفساد

رياضة   24

وجه نادي الوثبة السوري خطابا رسميا لفراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام يطالب فيه بإعلان نتائج التحقيقات في قضية الفساد بالدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال الوثبة في بيانه: “كلنا ثقة بأنكم تبذلون قصارى جهدكم لمتابعة قضية الفساد ومنع تسهيل الفوز لبعض الأندية في الدوري المحلي، التي أثيرت قبل فترة وفيها محاولة الرشوة والموثقة بالتسجيلات الصوتية”.

واستغرب الوثبة في بيانه تأخير إعلان النتائج، حيث سيضع ذلك “مجالاً للشك والتأويل، فعدم معاقبة الفاعلين سيسمح للآخرين بالتمادي بالأخطاء في المستقبل”.

وطالب الوثبة بإعطاء كل ذي حق حقه، مع الثقة الكاملة بكل قرارات لجنة التحقيق.

يذكر أن شعيب العلي لاعب الطليعة، تحدث في تصريحات إعلامية عن شخصية مهمة في نادي تشرين، طلبت منه شراء نتيجة لقاء الفريقين بأي ثمن، ما دعا اتحاد الكرة لتشكيل لجنة تحقيق لم تصدر أي قرارات بعد.

 

 

 

Siwar Deeb

سوار ديب.. سوري الجنسية | مواليد دمشق 1988 أعمل كـَ مصور صحفي و محرر من العام 2009. حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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