اليكم طريقة الحصول على نتائج إمتحانات البكلوريا لعام 2020 في سورية

طورت مديرية المعلوماتية في وزارة التربية تطبيق نتائج امتحانات الشهادات العامة.

حيث يتيح هذا التطبيق الاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادات العامة بكافة فروعها في الجمهورية العربية السورية عند صدورها.

والتطبيق حالياً متوافق مع أجهزة الهواتف التي تعمل على نظام Android ولاحقاً سيكون هناك نسخة للهواتف التي تعمل بنظام IOS.

قم بتحميل التطبيق من أحد الروابط التالية:

#نتائج_إمتحانات_البكلوريا لعام 2020 في سوريةطورت مديرية المعلوماتية في وزارة التربية تطبيق نتائج امتحانات الشهادات… تم النشر بواسطة ‏شبكة البعث ميديا‏ في الاثنين، ٢٧ يوليو ٢٠٢٠

http://moed.gov.sy/moed-apps/apk/moed_results.apk