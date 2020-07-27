27, 07, 2020 - 10:52 مساءً

اليكم طريقة الحصول على نتائج إمتحانات البكلوريا لعام 2020 في سورية

محليات   193

طورت مديرية المعلوماتية في وزارة التربية تطبيق نتائج امتحانات الشهادات العامة.

حيث يتيح هذا التطبيق الاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادات العامة بكافة فروعها في الجمهورية العربية السورية عند صدورها.

والتطبيق حالياً متوافق مع أجهزة الهواتف التي تعمل على نظام Android ولاحقاً سيكون هناك نسخة للهواتف التي تعمل بنظام IOS.

قم بتحميل التطبيق من أحد الروابط التالية:

#نتائج_إمتحانات_البكلوريا لعام 2020 في سوريةطورت مديرية المعلوماتية في وزارة التربية تطبيق نتائج امتحانات الشهادات…

تم النشر بواسطة ‏شبكة البعث ميديا‏ في الاثنين، ٢٧ يوليو ٢٠٢٠

http://moed.gov.sy/moed-apps/apk/moed_results.apk

 

قد يعجبك أيضاً

زيارة مفاجئة للسيدة أسماء الأسد لمدرسة بنات الشهداء

admin 0

السورية للاتصالات تعلن أسماء الناجحين في الامتحان التحريري لمسابقتها

Ebtesam 0

السفير عبد الكريم يدعو المواطنين في لبنان إلى المشاركة في الانتخابات

admin 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *