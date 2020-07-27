عدوان إسرائيلي يستهدف المرتفعات الشرقية لكفرشوبا اللبنانية ومحيط موقع رويسات العلم

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع عدوان مدفعي إسرائيلي استهدف المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا وفي محيط موقع رويسات العلم.

وأوضحت الوكالة أنه تم استهداف منزل أحد المواطنين في بلدة الهبارية جنوب لبنان في العدوان الإسرائيلي على القرى اللبنانية في منطقة العرقوب.

قناة المنار أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أوعز لسكان المستوطنات قرب الحدود اللبنانية للبقاء في المنازل وحظر جميع الأنشطة والامتناع عن استخدام المركبات.