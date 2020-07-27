عودة توزيع الأرز المقنن في صالات السورية للتجارة

بدأ فرع السورية للتجارة في السويداء توزيع مادة الرز المقنن بعد انقطاع دام أكثر من شهر

وبين عاصف حيدر مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء ان الفرع بدأ اليوم بتوزيع مادة الأرز المقنن على صالات ومنافذ البيع التابعة للفرع والبالغة 75 صالة ومنفذا ليصار الى توزيعها على المواطنين عبر البطاقة الالكترونية

ولفت ان الكميات الواردة للمحافظة بعد انقطاعها حوالي الشهر ، مخصصات المواطنين من المادة خلال الشهرين الحالي والقادم ، مبينا انه تم طرح مادة البيض في صالات السورية بأسعار منافسة وبأقل بنسبة 30 % عن الاسواق حيث يباع صحت البيض في صالاتنا بمبلغ 2900 ليرة بينما خارجها يباع ب 3500 ليرة ،

ونوه حيدر الى أن الارز الحر المتوفر لدى السورية هو من نوع الكبسة وبجودة عالية وبسعر منافس واقل من الاسواق بنسبة 30 % ، مشيرا الى انه هناك جملة من المواد والسلع سيتم طرحها في الصالات من الكهربائيات والمنظفات والمعلبات المتنوعة كما يوجد في الصالة الواقعة في شارع امية تشكيلة واسعة من القطنيات وباسعار مخفضة وجودة جيدة.

البعث ميديا // السويداء _رفعت الديك