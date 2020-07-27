في ظل هبوط الدولار.. الذهب يبلغ مستوى تاريخيا

مع احتدام الخلاف بين واشنطن وبكين، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، اليوم، في حين دفع ضعف الدولار المستثمرين للجوء للمعدن الأصفر، الذي يعد ملاذا آمنا للتحوط من المخاطر.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.6% إلى 1931.50 دولار للأونصة، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1943.93 دولار.

وكسب الذهب بالتعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1927.50 دولار.

وانضمت الفضة للاتجاه الصعودي، حيث قفزت أكثر من 6% إلى 24.36 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أيلول 2013.

وبحسب سوني كوماري، المحللة الاستراتيجية للسلع في شركة “إيه إن زد”، فإن الذهب في وضع ممتاز للتحرك صعوداً، وسط أزمة الفيروس وسعي البنوك المركزية للحصول على سيولة.

كما أضافت بأن الذهب يحصل على مزيد من الدعم من انخفاض العائدات وضعف الدولار والتوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، إذ إن الطلب عليه هو الملاذ الآمن، في حين لم يعد هناك طلب على الدولار الأمريكي.