ورشات هدم جاهزة و عناصر مناوبة لمنع أية مخالفة بناء في عطلة العيد

اتخذت محافظة اللاذقية عدة إجراءات و تدابير لمنع مخالفات البناء خلال عطلة عيد الاضحى من خلال تكثيف الرقابة المشددة و المستمرة من قبل اللجان و الورشات المعنية فقد عمّم محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم على رؤساء الوحدات الإدارية والبلديات كافة لتكليف ورشات هدم وعناصر مراقبة مناوبة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لقمع المخالفات والتشدد في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي للعام 2012 بحق المخالفين والمقصرين. وشمل التعميم تكليف عناصر مناوبة في المجابل البيتونية وعلى حواجز لمراقبة حركة آليات مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية وحجز الاليات في حال عدم حصولها على رخصة أو موافقة خطية من الوحدة الإدارية بالتنسيق مع قيادة الشرطة وبموجب التعميم ستكون لجنة الهدم المركزية في الخدمات الفنية مناوبة خلال فترة العيد لقمع كافة المخالفات ومنع محاولة إشادة اي مخالفة ومؤازرة الوحدات الادارية والبلديات في هذا الإطار. وتضمن التعميم أن رؤساء الوحدات الادارية والبلديات معنيين بشكل مباشر عن أي مخالفة ترتكب ضمن نطاق عملهم وأن يكون العمل باشرافهم بالذات.

البعث ميديا- اللاذقية- مروان حويجة