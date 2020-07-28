إصدار نتائج الثانوية المهنية الزراعية ونسبة النجاح تتجاوز 55.90 بالمئة

أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي نتائج امتحان الشهادة الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية للدورة الأولى عام 2020.

مديرة التعليم والتأهيل الزراعي المهندسة هزار إسماعيل بينت في تصريح لها أن نسبة النجاح بلغت 55.90 بالمئة مشيرة إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات هذا العام بلغ 1279 طالباً وطالبة نجح منهم 715 من كل الاختصاصات.

وبحسب إسماعيل حازت الطالبة ناتالي محمد على المركز الأول اختصاص زراعة بمعدل قدره 4425 درجة والطالبة نغم شما المركز الثاني اختصاص زراعة بمعدل قدره 4360 درجة وكلتاهما من محافظة طرطوس بينما حاز الطالب أحمد الصباح على المركز الأول اختصاص بيطرة بمعدل 4690 درجة وحازت الطالبة يارا هاشم على المركز الثاني بمعدل 4620 درجة اختصاص بيطرة.

وأشارت اسماعيل إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال زيارة موقع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الرسمي.