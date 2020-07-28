الأمن اللبناني يوقف شخصين يزوران تقارير لفحوصات فيروس كورونا لمغادري الأراضي اللبنانية إلى سورية

وأوضحت شعبة العلاقات العامة في المديرية في بيان لها أنه توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي معلومات حول قيام شخصين مجهولين بتزوير تقارير لفحوصات فيروس كورونا “بي سي ار” بنتيجة سلبية من خلال تزوير الاسم وتاريخ الميلاد لصالح أشخاص من دون أن يخضعوا لهذه الفحوصات وذلك مقابل مبالغ مالية لكي يتمكن هؤلاء الأشخاص من مغادرة الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية.

وأضاف البيان إنه على إثر ذلك باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت من تحديد هويتي المتورطين بهذه العمليات وبعد عملية رصد دقيقة نفذت قوة من الشعبة عملية نوعية في محلة الحازمية نتج عنها توقيف المشتبه بهما.

وتابع البيان إنه ضبط بحوزة الموقوفين مجموعة فحوصات “بي سي ار” وعددها 14 فحصاً مزوراً وهاتف خلوي عثر في داخله على صور لـ 100 فحص وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بتزوير الفحوصات لصالح أشخاص لم يخضعوا لها وذلك من خلال تزوير فحص رسمي صادر عن مستشفى حكومي وإجراء تعديلات على الأسماء والتواريخ وبيعها إلى أشخاص من الجنسية السورية لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 40 و60 ألف ليرة لبنانية للفحص الواحد ليتمكنوا بواسطتها من المغادرة إلى سورية.

وأشار البيان إلى أنه أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعا مع المضبوطات لدى المرجع المختص.