حلقة اليوم من حلقات بثنا المباشر على صفحة شبكة البعث ميديا حول عنوان:(جغرافيا الترشيح والانتخاب بين الريف والمدينة في الدور التشريعي الثالث)ضيوف الحوار:الرفيقة د. ميرنا دلالة أمين فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكيالرفيق صفوان أبو سعدى محافظ طرطوسنتمنى متابعة الحلقة وارسال أسئلتكم ومداخلاتكم في التعليقات

تم النشر بواسطة ‏شبكة البعث ميديا‏ في الثلاثاء، ٢٨ يوليو ٢٠٢٠