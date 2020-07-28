جغرافيا الترشيح والانتخاب بين الريف والمدينة في الدور التشريعي الثالث
حلقة اليوم من حلقات بثنا المباشر على صفحة شبكة البعث ميديا حول عنوان:(جغرافيا الترشيح والانتخاب بين الريف والمدينة في الدور التشريعي الثالث)ضيوف الحوار:الرفيقة د. ميرنا دلالة أمين فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكيالرفيق صفوان أبو سعدى محافظ طرطوسنتمنى متابعة الحلقة وارسال أسئلتكم ومداخلاتكم في التعليقات
تم النشر بواسطة شبكة البعث ميديا في الثلاثاء، ٢٨ يوليو ٢٠٢٠
(جغرافيا الترشيح والانتخاب بين الريف والمدينة في الدور التشريعي الثالث)
ضيوف الحوار:
الرفيقة د. ميرنا دلالة أمين فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي
الرفيق صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس