28, 07, 2020 - 11:49 مساءً

جغرافيا الترشيح والانتخاب بين الريف والمدينة في الدور التشريعي الثالث

B tv-  37

حلقة اليوم من حلقات بثنا المباشر على صفحة شبكة البعث ميديا حول عنوان:(جغرافيا الترشيح والانتخاب بين الريف والمدينة في الدور التشريعي الثالث)ضيوف الحوار:الرفيقة د. ميرنا دلالة أمين فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكيالرفيق صفوان أبو سعدى محافظ طرطوسنتمنى متابعة الحلقة وارسال أسئلتكم ومداخلاتكم في التعليقات

تم النشر بواسطة ‏شبكة البعث ميديا‏ في الثلاثاء، ٢٨ يوليو ٢٠٢٠

(جغرافيا الترشيح والانتخاب بين الريف والمدينة في الدور التشريعي الثالث)

ضيوف الحوار:
الرفيقة د. ميرنا دلالة أمين فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي

الرفيق صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس

 

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