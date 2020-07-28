28, 07, 2020 - 3:33 مساءً

رسمياً.. غياب مبابي عن موقعة أتالانتا في دوري الأبطال

رياضة   29

أصدر نادي باريس سان جيرمان، بيانا رسمياً مساء اليوم الإثنين، حول إصابة نجم الفريق الشاب كيليان مبابي.

وقال البيان: “خضع كيليان اليوم الإثنين لفحوصات طبية، وتم التأكد من إصابته بالتواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي، وسيحتاج لوقت للتعافي حوالي 3 أسابيع”.

وبهذا البيان، يتأكد غياب النجم الفرنسي عن مواجهة أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمُقرر إقامتها يوم 12 آب المقبل.

وأصيب مبابي بالتواء شديد في كاحل القدم اليمنى نتيجة تدخل عنيف، طرد على إثره، لوي بيرين، قائد سانت إيتيان، خلال مباراة الفريقين، يوم الجمعة الماضي، في نهائي كأس فرنسا

Siwar Deeb

سوار ديب.. سوري الجنسية | مواليد دمشق 1988 أعمل كـَ مصور صحفي و محرر من العام 2009. حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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