طهران: هدف واشنطن تقويض الاتفاق النووي وإثارة الفوضى

دعت إيران دول المنطقة والعالم إلى عدم الانخداع بالولايات المتحدة والاستماع لتحريضها على تمديد حظر الأسلحة على إيران.

وفي تصريح له اليوم قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند: إن “الهدف الأساس للأميركيين هو تقويض الاتفاق النووي وإثارة فوضى جديدة في المنطقة” محذراً من أن النتيجة الحتمية لهذا السلوك الأميركي غير العقلاني ستكون خسارة جميع دول المنطقة وما أبعد منها، وذلك بحسب ما نقلته وكالة فارس الإيرانية.

وأشار إلى أن الأميركيين يعلمون جيدا بأن إيران لم ولن تشكل تهديدا لدول المنطقة أبداً.

يشار إلى أن المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك زار عدداً من دول المنطقة ومن المقرر أن يزور دولاً أوروبية أيضاً في سياق حملة التحريض التي تتبعها الإدارة الأميركية لتمديد الحظر التسليحي على إيران.