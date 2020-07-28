عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض

وفقًا لمعهد ليبيديف الفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ستحدث عاصفة مغناطيسية في الفترة من 28 إلى 29 تموز.

من المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية خطيرة على الأرض، مما قد يعطل تشغيل الأجهزة الإلكترونية والاتصالات، حسب تقرير رئيس معهد أبحاث عموم روسيا للدفاع المدني والطوارئ التابع لوزارة الطوارئ الروسية، سيرغي ديدينكو.

وفقًا لمعهد ليبيديف الفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ستحدث عاصفة مغناطيسية في الفترة من 28 إلى 29 تموز.

وتقول الوثيقة “وفقا للخبراء، فإن مثل هذه الأحداث قادرة على تعطيل عمل الأجهزة الإلكترونية والاتصالات وقنوات الاتصالات”.

تنتج العواصف المغناطيسية عن تقلبات في المجال المغناطيسي للكوكب. هذه الظاهرة طبيعية ولا ترتبط بزمان معين ويمكن توقعها قبل حدوثها دائماً، وهي ترتبط بالشمس التي تصدر توهجات قوية في ذروة نشاطها ينجم عنها شحنات كهربائية تضرب كوكب الأرض. بسبب قوة هذه التوهجات أو الرياح الشمسية الحارة، يعجز الحقل المغناطيسي لكوكب الأرض عن مقاومتها فتحدث العاصفة.