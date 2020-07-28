28, 07, 2020 - 3:33 مساءً

مصر تنعي “طبيب الغلابة”

عربي   24

فارق الحياة صباح اليوم الباكر الطبيب المصري، محمد مشالي، وهو طبيب اشتهر بأعمال الخير حتى لقب بـ “طبيب الغلابة”.

“انتقل الى رحمة اللة تعالي والدى الدكتور محمد عبدالغفار مشالى، والدفن بعد صلاة الظهر بالبحيرة،

بهذه العبارات الموجزة، نعاه نجله، وليد مشالي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلنا أن الفاتحة ستقرأ في مسقط رأسه، بالبحيرة.

وتقول الأنباء أن طبيب الغلابة (الفقراء)، توفى في منزله، إثر تعرضه لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

ويشتهر الفقيد في أوساط الفقراء بتقديمه الخدمات الطبية باسعار زهيدة وإجراء الكشوفات بعيادته.

وكان طبيب “الغلابة” قد تخرج من القصر العيني في عام 1968، وتدرج في مسيرته الطويلة في مراتب العمل، وتولى إدارة عدة مستشفيات، وأفسح دائما، على الرغم من مشاغله، هامشا للفقراء في أعماله واهتماماته.

Siwar Deeb

سوار ديب.. سوري الجنسية | مواليد دمشق 1988 أعمل كـَ مصور صحفي و محرر من العام 2009. حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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